Formazioni ufficiali Wolves-Chelsea | Premier League 2023 2024

(Di domenica 24 dicembre 2023)si sfidano nel match valido per la 18ª giornata di. Il Blues, a caccia del secondo successo consecutivo, vogliono accorciare sulla zona coppe europee, al momento distante 7 punti e occupata dal Newcastle a 29 punti. Inavigano in acque tranquille e sono in 14ª posizione a 19 punti, con 7 lunghezze di margine sul Luton Town 18°. Calcio d’inizio alle ore 14.: Sa; Semedo, Dawson, Kilman, Toti; Ait Nouri, Gomes, Lemina; Sarabia, Hwang, Cunha: Petrovic; Gusto, Disasi, Thiago Silva, Colwill; Ugochukwu, Gallagher; Sterling, Palmer, Jackson; Broja SportFace.

Ecco le formazioni ufficiali di Inter e Lecce, in campo a San Siro alle 18 per la 17^ giornata di Serie A: le scelte dei tecnici Classifica Serie A, la Juventus torna in scia all'Inter: -1 La Juventus ...