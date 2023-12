Foglie al Vento 2023 | Poesie in Finlandia

C'è una scena meravigliosa (in realtà ben più di una) inal: lei invita a cena lui, prepara tutto con cura nel monolocale spoglio tenuto al meglio delle sue (poche) possibilità, ma deve andare al supermercato a comprare un altro piatto perché ......vedeva il film per la prima volta (costretta da me) ha tirato fuori la polemica di Via col. "...cui ha addobbato la schifezza di casa in cui abita e l'insalata composta esclusivamente di...I film da non perdere e dove trovarli a Natale, nel segno della tradizione e di una ritrovata passione collettiva ...Il titolo italiano, secondo me, stravolge il significato di questo film. “Foglie al vento” porta a concludere che la vita e’ un combattimento e una resistenza alle difficolta’ che con fiducia vengono ...