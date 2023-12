Florida | sparatoria al centro commerciale | un morto e feriti

(Di domenica 24 dicembre 2023) Une diversi, di cui almeno uno grave, in unain una Ocala, a nord di Orlando, in. Stando a quanto riferito dalla polizia, l'uomo deceduto era "l'obiettivo" del killer, che è in fuga e ricercato.

AGI - È di un morto e di una donna ferita il bilancio dellaavvenuta nel pomeriggio in un centro commerciale a Ocala, a nord di Orlando, in. La vittima è un uomo che, secondo la polizia, era il bersaglio del killer. Una donna è rimasta ...Unache ha provocato diversi feriti è avvenuta oggi pomeriggio in un centro commerciale della. Il fatto è accaduto nel Paddock Mall a Ocala, vicino Orlando, riferisce Abc news, citando ...morto 16enne Tragedia a bordo della nave da crociera Allure of the Seas della Royal Caribbean partita dalla Florida: un ragazzo di 16 anni è morto dopo essere precipitato da un balcone ed essere ...I colpi sparati in un centro commerciale affollato di gente per Natale ha scatenato il panico. “Abbiamo sentito gli spari ed è scoppiato il caos”, ha rivelato un testimone. Un morto e una donna ferita ...