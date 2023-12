Firenze | petardi contro le anatre di Villa Vogel Le proteste dei cittadini

... - divieto di introdurre, detenere e utilizzareo simili, fuochi d'artificio e pirotecnici ...00 del 31 dicembre, con varchi in Via, Via Torino, Via De Begnac e Via Gentile. Dalle ore 18:......giornata e 500 euro di ammanda per Illanes della Carrarese e Svidercoschi del Legnago Salus... all'ingresso delle squadre in campo, settedi forte intensità e dodici bengala sul terreno ...FIRENZE – Le hanno spaventate tirando petardi: oggetto della stupidità, e anche della cattiveria, le anatre del parco di Villa Vogel a Firenze. E’ quanto riferiscono, in base a segnalazioni di alcuni ...Aveva in mano un petardo, l’ha lanciato e ha causato una forte esplosione ... Il fatto è accaduto nel corso dei servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti dalla Questura di Firenze in ...