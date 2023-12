Fino a quanti anni si crede a Babbo Natale?

... Hackett , Shengelia e Dunston , autori di ben 70 punti (l'intera squadra di Pistoia). La ... Nell'ultimo quarto il gap si è assottigliatoa 6 punti, ma il cronometro è stato amico di Trento, ...... in attesa di essere estradato negli Usa, dove gli potrebbero comminarea 175 anni di carcere ... quanto per aver svelato i metodi illeciti usati per spiare indiscriminatamente tutti. ...Perché alla fine il punto è proprio questo: che senso ha combattere il “monopolio” della UEFA quando è normalissimo che esista un organismo che regola le competizioni, cioè una Federazione, quindi, ..."Victor & Napoli together until 2026". Victor Osimhen e il Napoli allungano il contratto, in scadenza il 30 giugno 2025, di un altro anno ...