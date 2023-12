Feste mai così calde da 40 anni in Alto Adige | 18 gradi a Merano

Leggi su agi

(Di domenica 24 dicembre 2023) AGI - Natale con clima mite e tempo stabile sull'Italia. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano,correnti di Foehn e Garbino hanno favorito ieri temperature massime da record su parte del nord con picchi di 25 C in Piemonte. "Un campo anticiclonico disteso dal vicino Atlantico al Mediterraneo centrale, abbracciando anche Francia e Penisola Iberica dove ritroviamo i valori massimi pressori al suolo pari a 1027 hPa". "Le condizioni meteo in tal modo - spiega il Cmi - risultano mediamente stabili sull'Italia, ma con nubi sui settori tirrenici. Le temperature risultano decisamente miti per il periodo con valori al di sopra delle medie da nord a sud". Per oggi avremo punte massime ancora fino a +20 C con picchi di +21/+22 C sui settori pedemontani dell'Emilia-Romagna, Abruzzo, Marche, Molise, Puglia e settori ionici; possibili punte di +20 C anche tra torinese e cuneese, nonché ...