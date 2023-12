Ferrara | «Si dice che i calciatori non volevano Garcia | ma dopo il cambio non vedo la reazione»

(Di domenica 24 dicembre 2023) Cironegli studi di Dazn ha commenta la sconfitta del Napoli contro la Roma e soprattuto se sia stata determinante l’espulsione di Politano per decidere il risultato della partita «Non parliamo di una sconfitta ma di un periodo del Napoli. È chiaro che quell’episodio influisce molto. Credo che l’espulsione di Politano però sia stata eccessiva» Poi,le parole di Mazzarri ha commentato anche gli ultimi risultato del Napoli «Il fatto che Mazzarri sia un traghettatore non giustifica prestazioni sottotono. Siche i giocatori non volessero, ma nel momento in cui c’è ilallenatore ci deve essere una. Bisogna iniziare a dimostrare» L'articolo ilNapolista.

"Roma - Naoli sarà una gara molto bloccata, perché entrambe attraversano un periodo di crisi e hanno l'obiettivo comune di rientrare tra le prime quattro"Ciro, ex difensore e capitano dei partenopei, oggi commentatore tv, intervistato da La Gazzetta dello Sport .