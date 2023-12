Ferragni | prima uscita pubblica al parco coi figli dopo lo scandalo del pandoro | Sto bene | deserto il suo store milanese

(Di domenica 24 dicembre 2023)l'assordante silenzio e le polemiche per i casi Balocco e uova di Pasqua, Chiaraesce per lavolta in pubblico. Insieme alla madre Marina Di Guardo e ai suoi, Vittoria e Leone, l'influencer è stata paparazzata alSempione di Milano.avrebbe assicurato i suoi

prima uscita di casa per Chiara Ferragni , da quando è scoppiata la bufera, anche giudiziaria, per via delle vicende del pandoro Balocco e delle uova ... (feedpress.me)

Potrebbe essersi inguaiata con le proprie mani, Chiara, ovviamente, con la campagna di beneficenza poco trasparente condotta insieme alla Balocco sui pandori. E poi con il video di scuse, seguito allo scandalo social e mediatico. A ...Così, ecco immediatamente immortalata dal Corriere della Sera lauscita di Chiaracon i figli, Leone e Vittoria, e con la mamma Marina Di Guardo per una passeggiata a Parco Sempione. ...Dopo giorni di silenzio social, Chiara Ferragni ritorna in scena: questa mattina il Corriere della Sera l'ha rintracciata e postato in esclusiva le foto ed il video che la ritrae al parco Sempione di ...Dopo giorni di silenzio social, l'influencer è stata paparazzata al Parco Sempione di Milano in compagnia della mamma Marina Di Guardo e dei figli Vittoria e Leone: si tratta della prima uscita di ...