Ferragni crocifissa è un sollievo per la sinistra | la discesa in campo

Leggi su iltempo

(Di domenica 24 dicembre 2023) Io dico subito: non mi sento di crocifiggere Chiara. Così come, del resto, non l'ho mai beatificata. Il peccato originale del nostro tempo, dei social soprattutto, è quello di inserire nella categoria dei beati i nostri idoli. Pensandoli come esseri perfetti, quando dovremmo pensarli ed idealizzarli solo come esseri umani. Con tratti di notorietà, mai di infallibilità. Laè imperfetta, sbaglia, fa bene, poi sbaglia ancora. Tra qualche settimana riprenderà la sua normale vita, ed è sacrosanto che sia così. Alcuni errori però, per taluni aspetti, sono più collettivi di altri. In alcune cose non si sbaglia mai da soli. Ma, spesso e volentieri, soli si resta. In questo, la politica, ovviamente quella che ti ha sostenuto, è la prima a tirarsi indietro. Ed è accaduto anche stavolta. C'è una data, più di tutte, che per Fedez ha segnato ...