Fenerbahçe-Galatasaray | Super Lig | tv | streaming | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di domenica 24 dicembre 2023)è un match valido per la diciottesima giornata diLig e si gioca domenica alle 17:00:, tv e. Prima il campionato, poi lacoppa. Il calcio turco chiude con il botto questo 2023 e nel giro di pochi giorni assisteremo a due scoppiettanti K?talararas? Derbi di fila tra ile il, le due big di Turchia. Si parte il giorno della vigilia di Natale con il Derby Intercontinentale diLig, in programma al “Sukru Saracoglu” Stadium, la casa del “Fene”. È anche uno scontro al vertice, visto che sia la squadra di Ismail Kartal che quella di Okan Buruk sono appaiate in classifica a quota 43 punti. Kadioglu – IlVeggente.it (Ansa)Tra loro e le ...