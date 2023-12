Federica Pellegrini | «Il patriarcato esiste | bisogna educare i maschi»

La fine della gravidanza è agli sgoccioli e Federica Pellegrini non vede l'ora di diventare mamma per la prima volta. La nuotatrice ha di recente ... (leggo)

Messaggio da una leggenda dello sport ad una che lo è in potenza. Federica Pellegrini nell’intervista concessa ai microfoni de La Stampa ha parlato ... (metropolitanmagazine)

"Jannik Sinner? Un po' come..." : Federica Pellegrini - un paragone spiazzante

“Jannik Sinner? È un po' come Thomas Ceccon: quelli pronti che fanno tutto in progressione costante. Magari perdono, ma non sballano. Sinner farà ... (liberoquotidiano)