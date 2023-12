Fedeli arrivano in ritardo alla messa | il parroco nega loro la comunione | è polemica

(Di domenica 24 dicembre 2023) Ad Arezzo, ildella chiesa di Sant'Egidio avrebbeto laaiarrivati agià iniziata, consentendo la partecipazioneai soli parrocchiani giunti in orario. Per una scelta che avrebbe già dato origine a polemiche

... quella della Chiesa cattolica, che conta oltre un miliardo e 200 milioni di) sono state le ... come il Sudafrica o il Canada e parte della Chiesa statunitense, da dove" e non da oggi " ...Nella misura in cui costoro sarannoagli insegnamenti del Vangelo, saranno anche sinceri ... se dopo 23 anni stiamo a guardarci indietro, anche alla luce delle recenti notizie che...In questo clima la messa è arrivata alla fine e poi i fedeli si sono riuniti fuori dalla chiesa arrabbiati e delusi perché a molti di loro questa mattina era avvenuta la stessa cosa: il parroco si era ...