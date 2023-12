Fascina sentita in procura sul presunto falso erede di Berlusconi

(Di domenica 24 dicembre 2023) Marta, la 33enne deputata e ultima compagna di Silvio, è statadalla Guardia di Finanza e daltore di Milano per l’inchiesta su untestamento colombiano.: l’inchiesta sul testamento Un’eredità, quella di, che di certo non lascia indifferenti. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’inchiesta riguarderebbe Marco Di L'articolo proviene da Il Difforme.

Marta Fascina è stata sentita come testimone dalla Procura di Milano nell’inchiesta su Marco Di Nunzio, un imprenditore torinese in […] (perizona)

Per l'inchiesta in corso a Milano, anche Martaè statain una caserma della Guardia di Finanza a Milano. A convocarla è stato il procuratore di Milano, Marcello Viola, presente alla ......È statain una caserma della Guardia di Finanza anche dal procuratore di Milano, Marcello Viola, nell'ambito dell'inchiesta sul presunto testamento colombiano la 33enne deputata Marta,...I soldi dei nonni destinati alla nipotina erano finiti nella spazzatura. Due buste, una verde e una color salmone, con all’interno i regali per il compleanno e per Natale ...Marta Fascina, l’ultima compagna di Silvio Berlusconi, è stata interrogata in una caserma della Guardia di Finanza di Milano dal procuratore Marcello Viola, in relazione all’indagine sul presunto ...