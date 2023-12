False esenzioni al vaccino per il Covid | 36 indagati | tra i medici uno è napoletano

(Di domenica 24 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Procura di Ravenna ha notificato a 36 persone trae pazienti l’avviso di conclusione indagine per l’ipotesi di reato di falso in concorso legata alla certificazione di presupposti, ritenuti fasulli, per ottenere tra il 2021 e il 2022 l’esenzione dalla vaccinazioni contro il-19. Tre le ragioni portate per arrivare a farsi escludere dalle dosi, figuranti allergie ai componenti dele mutazioni genetiche in grado di esprimere situazioni di rischio. I– come riportato dai quotidiani locali – sono sette e risiedono a Ravenna, Cotignola (Ravenna), Manciano (Grosseto), Napoli, San Pietro in Vincoli (Ravenna), Verona e Rieti. I pazienti sono perlopiù ravennati e, in alcuni casi, provenienti da altre province o regioni. Secondo le indagini coordinate dal Pm Angela ...

Sono 36 le persone, tra medici e pazienti, a cui la procura di Ravenna ha notificato l'avviso di conclusione indagine per l'ipotesi di reato di falso in concorso legata alla certificazione di ...Sono 36, tra medici e pazienti, le persone indagate dalla Procura di Ravenna per falso in concorso in relazione alla certificazione di presupposti, ritenuti fasulli, per ottenere tra il 2021 e il 2022 ...La Procura di Ravenna ha notificato a 36 persone tra medici e pazienti l'avviso di conclusione indagine per l'ipotesi di reato di falso in concorso legata alla certificazione di presupposti, ritenuti ...Per tutti l’accusa è di falso in concorso. Dentro ci sono anche un virologo e un angiologo. Secondo la procura erano stati certificati motivi esistenti legati ad allergie o a mutazioni ...