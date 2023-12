False certificazioni per ottenere l' esenzione dal vaccino anti-Covid | arrestati 36 tra medici e pazienti

(Di domenica 24 dicembre 2023) La Procura di Ravenna ha notificato a 36 persone tral’avviso di conclusione indagine per l’ipotesi di reato di falso in concorso legata alla certificazione di presupposti, ritenuti fasulli, pertra il 2021 e il 2022 l’dalla vaccinazioni contro il-19 . Tre le ragioni portate per arrivare a farsi escludere dalle dosi, figurallergie ai componenti...

Spesso si tratta infatti divolontarie, ma a volte sono semplici autodichiarazioni ...Il 48% smetterebbe di comprare da un brand se si rendesse conto che questo mostra informazioni...Spesso si tratta infatti divolontarie, ma a volte sono semplici autodichiarazioni ...Il 48% smetterebbe di comprare da un brand se si rendesse conto che questo mostra informazioni...La Procura di Ravenna ha notificato a 36 persone tra medici e pazienti l’avviso di conclusione indagine per l’ipotesi di reato di falso in concorso legata ...La procura di Ravenna ha notificato a 36 persone, tra medici e pazienti, l'avviso di conclusione delle indagini per l'ipotesi di reato di falso in concorso legata alla certificazione di presupposti, r ...