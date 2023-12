Facciamoci un regalo e buttiamo via per sempre le nostre scatole di madeleine

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 24 dicembre 2023) C’era una volta Proust che mangiava un biscotto. Che aveva, di speciale, la merendina della Recherche? Sapeva di buono, di casa della zia. Portai alle labbra un cucchiaino di tè, in cui avevo inzuppato un pezzetto di. Ma, nel momento stesso che quel sorso misto a briciole di biscotto toccò il mio palato, trasalii, attento a quanto avveniva in me di straordinario. Un piacere delizioso m’aveva invaso, isolato, senza nozione della sua causa. M’aveva subito resi indifferenti le vicissitudini della vita, le sue calamità inoffensive, la sua brevità illusoria, nel modo stesso in cui agisce l’amore, colmandomi d’una essenza preziosa: o meglio quest’essenza non era in me, era me stesso. Avevo cessato di sentirmi mediocre, contingente, mortale. Donde m’era potuta venire quella gioia violenta? Sentivo ch’era legata al sapore del te e del biscotto, ma lo sorpassava ...