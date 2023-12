Europa green | indietro tutta

(Di domenica 24 dicembre 2023) Obblighi rimandati. Imposizioni addolcite. Direttive che si fanno accomodanti. L’Unione europea sembra rendersi conto della realtà dei suoi cittadini e si avvicina a chi combatteva gli eco-talebani. Le cose si possono fare con più calma, a quanto pare. Non sano pragmatismo, bensì machiavellismo. L’insana declinazione ecofuribonda della sacrosanta transizione verde rallenta. Anzi, sembra proprio aver ingranato la retromarcia. «», come la trasmissione cult di Renzo Arbore. Case, auto, imballaggi, agricoltura, emissioni. Meno intransigenza, più realismo. Ma non per convinzione, appunto. Solita convenienza elettorale, piuttosto. L’anno prossimo si vota per le europee. E la maggioranza, fanatismo socialdemocratico assieme a moderatismo popolare, vacilla. Soprattutto per ildeal, che vorrebbe imporre a cittadini e ...

Arabia Saudita, investimenti pure per cercare tecnoogieE, sebbene tutti i paesi del Golfo, non spingano verso la decarbonizzazione, hanno ormai compreso che è un fenomeno probabilmente ...... addio all'già nel 2024 911 vs 911, la Porsche di vecchia generazione sfida la nuova. Chi ... CARBURANTI '''' Entrambe le auto funzionavano dunque interamente con HIF e - fuel , cioè quel ...L'onorevole Meloni nell'Unione europea non ha mai creduto. Da premier ha adottato una linea ambigua ed equivoca che non ha fugato le diffidenze di molte ...La nuova fabbrica di BYD in Ungheria sarà costruita in più fasi ed è prevista la creazione di migliaia di posti di lavoro.