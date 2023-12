Espulsione shock di Politano | la reazione incredula di Mazzarri diventa virale

(Di domenica 24 dicembre 2023) Il Napoli sconfitto 2-0 dalla Roma: assoluto protagonista l’arbitro. L’disottolinea la serata negativa per i partenopei. Nella sfida tra Roma e Napoli, svoltasi ieri sera, il punteggio finale di 2-0 a favore dei giallorossi non è passato inosservato. Tuttavia, a rubare la scena è stata l’di Matteo, che fino a quel momento aveva brillato come uno dei migliori giocatori della stagione partenopea. Prima del fatale errore,era stato il faro del Napoli in questa stagione, superando anche i più quotati Osimhen e Kvaratskhelia. Tuttavia, il destino ha preso una piega diversa durante il match contro la Roma. Il giocatore, cresciuto nel vivaio giallorosso, è stato protagonista di un momento decisivo che ha cambiato le sorti della partita. Il 21° minuto del ...

"Stanno avvelenando il sangue del nostro Paese", ha messo in guardia l'ex presidente, che promette la piu' grandedi massa di migranti illegali se tornerà alla Casa Bianca, oltre ad un ...L'aggressione Dopo essere passato in vantaggio con Marutan al 14', l'Ankaragucu è prima rimasto in dieci per l'di Sowe al 50' quindi, dopo l'ingresso di Macheda (76') e ristabilita la ..."I primi minuti del secondo tempo sono stati i migliori di tutta la partita del Napoli: avevano alzato il baricentro e iniziato a palleggiare, arrivando anche alcune volte alla conclusione. Poi arriva ...Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Roma-Napoli: "L'espulsione diretta per Politano è molto severa. Concettualmente è giusta, perché è una reazione con la ...