Eros Ramazzotti dedica ai bambini il nuovo video di “Magia”

(Di domenica 24 dicembre 2023) foto di Maki Galimberti ROMA – Eros Ramazzotti illumina il periodo natalizio con il visual video di "Magia", toccante brano estratto dal suo più recente lavoro in studio "Battito Infinito" (Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International), scritto con Andrea Febo per il figlio Gabrio e per l'occasione destinato a tutti i bambini del mondo. Il talento senza tempo di Eros Ramazzotti, amplificato dal suo amore di padre, diventa per queste Festività un inno di dolcezza dal richiamo universale. "Magia" è un viaggio emozionante nei sentimenti di un genitore, in cui le parole di Eros Ramazzotti portano con sé la volontà e la responsabilità di insegnare quanto più possibile sul mondo, perché "la vita è una magia".

Nato a Margherita di Savoia nel 1959, è tra i più apprezzati cantautori italiani e vanta collaborazioni con Laura Pausini, Edoardo Bennato, Ron, Claudio Baglioni e Alex Britti. Eros Ramazzotti illumina il periodo natalizio con il nuovo visual video di Magia brano estratto dal suo più recente lavoro in studio 'Battito Infinito', scritto con Andrea Febo per il figlio Gabrio. Per tutti i bambini, Eros Ramazzotti ha pubblicato il visual video di Magia, il brano contenuto nell'album Battito Infinito e dedicato al figlio Gabrio. "Magia è per me un inno alla magia della vita".