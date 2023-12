Enrica Bonaccorti | “Sono stata senza cuore per un paio d’ore | pensavo di non dover più stare a questo mondo”

(Di domenica 24 dicembre 2023) “Dopo l’operazione mi ero lasciata un po’ andare,di nonpiù”, rivela turbatanegli studi di Verissimo.è nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare il difficile periodo appena passato, la paura di non farcela, la malattia. La conduttrice – ma anche autrice di famose canzoni, sua è ad esempio La lontananza, interpretata da Domenico Modugno – èinfatti operata ald’urgenza per un problema cardiaco e si è salvata proprio grazie alla tempestiva diagnosi. Insieme a lei c’è anche la figlia, Verdiana Pettinari, nata dalla burrascosa relazione della conduttrice con Daniele Pettinari. Le duelegatissime, e hanno sempre raccontato ...

E' unavisibilmente provata ed emozionata quella che entra in studio a Verissimo , su Canale 5, ospite di Silvia Toffanin insieme alla figlia Verdiana . Insieme, le due donne raccontano i '...A 'Verissimo'e sua figlia Verdiana raccontano la difficile operazione a cuore aperto affrontata dalla conduttrice dopo la diagnosi arrivata attraverso tac e coronarografia , delle arterie ...