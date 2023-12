Enrica Bonaccorti | la dedica affettuosa della figlia Verdiana dopo l' operazione al cuore | Tu sei il mio sorriso

Enrica Bonaccorti , ospite a Verissimo, ha parlato di Giacomo Paladino , il compagno morto. “Ho pensato tanto a lui mentre ero in ospedale. Era ... (metropolitanmagazine)

«A volte gli amori ritornano ed è ancora più bello»? Il nuovo fidanzato di Serene Grandi è Arnaldo Del Piave , noto per il suo essere playboy. In ... (metropolitanmagazine)

E' una Enrica Bonaccorti visibilmente provata ed emozionata quella che entra in studio a Verissimo , su Canale 5, ospite di Silvia Toffanin insieme ... (liberoquotidiano)

“Dopo l’operazione mi ero lasciata un po’ andare, pensavo di non dover più stare a questo mondo” , rivela turbata Enrica Bonaccorti negli studi di ... (ilfattoquotidiano)

Potreste essere al corrente delle traversie di salute nelle quali si è recentemente trovata la storica presentatrice e conduttrice TV oggi 74enne. I medici di, per alcuni esami di routine con tac e coronarografia, hanno notato una serie di ostruzioni alle arterie che hanno destato immediatamente l'attenzione e la ...E' unavisibilmente provata ed emozionata quella che entra in studio a Verissimo , su Canale 5, ospite di Silvia Toffanin insieme alla figlia Verdiana . Insieme, le due donne raccontano i '...Ospite del programma Verissimo, la 74enne Enrica Bonaccorti si è raccontata con la possibilità anche di ascoltare cosa la figlia Verdiana avrebbe detto su di lei davanti alle telecamere.Verissimo è tornato ieri con una puntata piena di ospiti. Per la Vigilia di Natale Silvia Toffanin intervisterà altri personaggi di grande successo.