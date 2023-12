Endrick innamorato del Real Madrid | “Rimosto colpito da tutto Nel 2024…”

, Prestianni e altri giovani già in prima squadra non hanno avuto l'ok dai club per andare ... Tecnicamente è fortissimo, ma deve essere menodel pallone e giocare di più con i ...Roger Balduino ha parlato del figlio di undici anni, svelando il suo nome:. Ha anche ... sebbene all'inizio fosse spaventato, si è in seguito. "Prima non parlavo molto di lui, perché ...Dopo aver vinto il campionato con il Palmeiras, Endrick si sta godendo le vacanze. Il classe 2006, però, ha voluto conoscere l'ambiente madrileno, che diventerà presto la sua casa. Il brasiliano, ...