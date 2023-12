Endrick | «Impressionato da quello che ruota attorno al Real Madrid»

(Di domenica 24 dicembre 2023), il nuovo craque brasiliano di soli 17 anni, è stato aper visitare le strutture dele ha rilasciato un paio di dichiarazioni ad As, il nuovo craque brasiliano di soli 17 anni, è stato aper visitare le strutture dele ha rilasciato un paio di dichiarazioni ad As. Le sue parole: PAROLE – «Sono rimasto francamenteda tutto ciò che circonda la squadra. Sono appassionato di tutto, lo stadio, le strutture del Valdebebas, i miei compagni di squadra, il presidente… Sono molto emozionato e spero di iniziare presto la mia nuova tappa, ma prima voglio finire in grande stile con il Palmeiras. E il 2024 sarà ancora meglio».

Davanti a lui un altro fenomeno, quello con la F maiuscola, Ronaldo ... " La potenza che ha in quelle gambe non è normale ", ha assicurato unLuka . Luis ... Il diciassettenne è risultato decisivo nel titolo vinto dal Palmeiras. A luglio compirà 18 anni e sarà madridista: Perez un anno fa ha deciso di investire 72 milioni di euro su di lui ...