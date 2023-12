Elodie | cala il gelo su Canale 5 | ecco per chi la hanno scambiata

(Di domenica 24 dicembre 2023) Nella recente puntata di Ciao Darwin 9, il programma condotto da Paolo Bonolis su5, Bruno Mascarenhas, campione del mondo ed europeo di canottaggio, ha commesso una gaffe che non è passata inosservata sul web. Durante la prova dei cilindroni, Bruno ha sbagliato una domanda apparentemente semplice, scambiando Annalisa per. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto. La puntata, che ha visto scontrarsi le due categorie Divano e Sport, è stata l'ultima del 2023 di Ciao Darwin. Sergio Friscia e Andrea Maestrelli guidavano rispettivamente le due fazioni, ma il vero protagonista è stato il gioco. La prova dei cilindroni è uno dei momenti più attesi di Ciao Darwin, dove i concorrenti devono rispondere a domande di vario genere. Paolo Bonolis ha citato il ritornello di "Mon Amour", canzone di successo di Annalisa, e ha chiesto a Mascarenhas: ...

Mascarenhas, sembrando indeciso e timoroso di sbagliare, ha risposto: ''. La risposta errata gli è costata una tacca d'acqua.