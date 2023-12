Elisabetta Canalis | la foto del passato | “Quando non esistevano i filtri”

Leggi su dilei

(Di domenica 24 dicembre 2023) “non”. Non è una questione di Vip al naturale, quanto una riflessione sulla bellezza: come è stato rivoluzionato il concetto durante gli ultimi anni? Dopo il boom dei social media siamo abituati a vedere centinaia diogni giorno, e (quasi sempre) con. Persino le star hollywoodiane li usano, per nascondere difetti, per raggiungere un livello di perfezione ancor più elevato. In questo contesto si inserisce, indimenticabile Velina di Striscia la Notizia, che ha voluto condividere degli scatti dela opera di Luigi Zomparelli., ladelIndimenticabile, bellissima, giovanissima: è ...