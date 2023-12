Elisa-Buon Natale anche a te su Canale 5 | scaletta e cantanti

Dopo il trionfo a suon di sold out dei concerti portati nei teatri a dicembre scorso ('An Intimate Night') e le due date andate esaurite in poche ... (247.libero)

La Vigilia di Natale è con Elisa su Canale 5. Mediaset va in onda in prima serata con il doppio concerto-evento dell’artista al Mediolanum Forum di ... (optimagazine)

stasera su Canale 5 in prima serata va in onda Elisa - Buon Natale anche a te, ecco la scaletta e gli ospiti del concerto . stasera , 24 dicembre 2023, ... (movieplayer)

Elisa – Buon Natale anche a te: il concerto in onda su Canale 5 la Vigilia di Natale . Cantanti e ospiti , scaletta, quando in onda , durata, quante ... (tpi)

L'appuntamento è dalle ore 21.20 su Canale 5 perNatale Anche A Te domenica 24 dicembre.su Canale 5 sarà accompagnata sul palco da tanti ospiti. Ci sarà Tiziano Ferro , ma da remoto, ...Natale anche a teNatale anche a te è un evento straordinario che segue i trionfi recenti dell'artista triestina, tra cui i concerti An Intimate Night e le date sold out all'...Questa sera, 24 dicembre 2023, Vigilia di Natale, su Canale 5 va in onda il concerto di Elisa dal titolo Buon Natale anche a te, in prima serata dalle 21.20. Si tratta di un’unica serata di grande ...Elisa - Buon Natale anche a te: il concerto in onda su Canale 5 la Vigilia di Natale. Cantanti e ospiti, scaletta, quante puntate, streaming ...