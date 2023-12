Elisa - Buon Natale anche a te stasera su Canale 5 | ospiti e canzoni del concerto

Grande attesa per 'Natale anche a te ', che andrà in onda in prima serata il 24 dicembre. La cantante avrà diversi ospiti che canteranno con lei: Luciano Ligabue, Gianni Morandi, ...Da sempre attenta all'ambiente,, nel corso della serata, sosterrà insieme a Legambiente l'importante iniziativa 'Music for the Planet' per piantare nuovi alberi, rigenerare i territori e ...Elisa - Buon Natale anche a te è un evento straordinario che segue i trionfi recenti dell'artista triestina, tra cui i concerti An Intimate Night e le date sold out all'Arena di Verona a giugno. Nelle ...Cosa vedere stasera in tv Tra tanti i tanti film che i palinsesti offrono, domenica 24 dicembre, in esclusiva e in prime-time su Canale 5, Elisa Buon Natale anche a te, uno show-evento all'insegna ...