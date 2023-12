Elettori umiliati | non serve a niente E il ritorno alla lira | Vittorio Sgarbi polverizza la Ue | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 dicembre 2023) Dopo lo stop al Mes piovuto in Parlamento, il dibattito verte sull'Unione europea, sull'euro, sulla convenienza per i popoli e i Paesi nello stare con Bruxelles. Il tema tiene banco anche a Stasera Italia, il programma di Rete 4, la puntata è quella di sabato 23 dicembre. Ospite in studio Claudio Borghi, leghista e capofila del "no" al Mes. Dunque in collegamento ecco uno scatenato, che chiamato a commentare la scelta del governo sul fondo Salva Stati, risponde: "Corrisponde allo spirito di un'area politica che non crea confusione agli, mantiene costante la sua posizione nazionale, nazionalista e sovranista. Quindi l'autorevolezza della Meloni sta proprio in questa scelta politica, danno non ce ne sarà". Dunque il critico d'arte aggiunge: "Trovo interessante che ogni argomento di Borghi, sono argomenti ...