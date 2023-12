ELEONORA DANIELE A BUBINOBLOG | “TANTI AUGURI E… BUON NATALE!”

(Di domenica 24 dicembre 2023), conduttrice di “Storie Italiane”, ci invia uno speciale video messaggio die Feste per i lettori diNatale e2024,, e grazie della sorpresa! Appuntamento con Storie Italiane ogni giorno alle 09:55 su Rai1. GLIDIhttps://.altervista.org/wp-content/uploads/2023/12/VID-20231224-WA0024.mp4

Eccellenze Meridionali Eleonora Daniele sconvolta in diretta , ospite piccante provoca caos in studio : la trasmissione viene interrotta Scopri ... (eccellenzemeridionali)

News tv. Eleonora Daniele sconvolta dal figlio di Rocco Siffredi : l’ha confessato in diretta – Manca pochissimo ad una nuova diretta di “Ballando ... (tvzap)

... l'agente calabrese ha nella sua scuderia nomi come Antonella Clerici, il cui profilo già circola per il dopo - Amadeus all'Ariston, l'intramontabile Ezio Greggio ed, al timone di ...Direttivo Regionale: Donatella Porzi,Manuela Pucciarini, Andrea Baccarelli, Emanuele Sfregola, Vincenzi Tofanelli,Gaggi, Marzio Presciutti Cinti, Lauro Merli,Forbicioni, Luciano ...La notizia data in anteprima dal quotidiano «Italia Oggi». All’origine dalla decisione «divergenze lavorative e professionali che erano iniziate l’anno scorso» ...L’attrice Eleonora Giorgi, alla quale è stato diagnosticato un tumore al pancreas, ha parlato della chemioterapia alla quale si sta sottoponendo.