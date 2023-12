Ecobonus auto 2024 | a chi è destinato e come funziona

In arrivo il prossimo anno una nuova versione dell’ Ecobonus per auto e moto, l’agevolazione che garantisce incentivi a chi rottama la vecchia auto ... (metropolitanmagazine)

Quando e requisiti Incentivi: quasi un miliardo di euro per il fondo Incentivi: scarso successo per glidedicati al settore automotive nel corso del 2023. Una fetta non ...I nuovi bonus, che il ministero potrebbe varare già a ... non riguarderanno infatti quasi esclusivamente lefull - ... 'Il nuovo- specifica Urso - premierà in misura crescente ...