Ecco perché Chiara Ferragni tace | col video di scuse si è auto-accusata?

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 24 dicembre 2023) Non è stato un Natale facile per, che si è trovata al centro di una tempesta mediatica a seguito della multa da oltre 1 milione di euro inflittale dall’Antitrust alle sue aziende. Tutto è iniziato con lo scandalo del pandoro Balocco, è proseguito con le uova di Pasqua glamour ed è approdata al “modello 45” aperto dalla procura di Milano.ha tentato di placare gli animi infuriati dei follower con undi, ma la sua strategia sembra non aver sortito l’effetto sperato. Anzi: da una settimana a questa parte ne ha persi oltre centomila, per non parlare della decisione della Safilo di chiudere ogni collaborazione. Il 18 dicembre, data dell’ultimo post pubblicato dasu ogni piattaforma social, l’influencer ha condiviso il ...