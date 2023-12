Ecco che fine hanno fatto le uova della Ferragni

(Di domenica 24 dicembre 2023) Decine di migliaia di confezioni ammassate in un capannone. Siamo in Puglia e dellegriffaterestano solo gli involucri da riciclare

Mario Cusitore si è presentato a Uomini e Donne appositamente per Ida Platano . “Guardavo il tuo video, non conosco nulla di te. Ho visto solo ... (caffeinamagazine)

Corrado Tedeschi : il celebre conduttore non appare più in nessuna trasmissione televisiva da diversi anni. Ecco per quale motivo e che cosa fa ... (uominiedonnenews)

In Lazio-Inter un tocco di mano di Gila non è stato considerato da rigore. Il designatore Rocchi spiega il motivo nel corso della puntata di Open ... (inter-news)

Noi ci crediamo piùmai,perché non ci fermeremo. Lo dobbiamo a Luca, a noi stessi e ai nostri sostenitori". Così, alla vigilia del primo Natale senza Luca, scalda il cuore l'annuncio dell'...... il nostro apparato digerente rischia di essere più vulnerabile: dunque attenzione a non esporsi a batteri patogenipotrebbero rovinarci le vacanze e la festa di fine anno.dunque alcuni ...Ecco perché io considero pericolosa, questa tendenza che è trasversale — ma sembra più forte in questo periodo — a voler evitare a tutti i costi i controlli». C’è un mondo in velocissima evoluzione, ...Le pagelle della puntata del Grande Fratello del 23 dicembre: due ritorni in casa e numerose tensioni, a partire dal ciabatta-gate di Rosanna Fratello ...