È stata dura Fedez torna sui social e attacca | a chi si riferisce

L'intera famiglia Ferragni (sorelle comprese) non posta nulla da giorni: evento più unico che raro, interrotto eccezionalmente proprio da Fedez (vanityfair)

"Èuna stagione", si legge nella didascalia. E in effetti èproprio così, con l'avvio turbolento dovuto all'addio in lite del collega Luis Sal . Ma c'è da starne certi:quel ..."Èuna stagione":torna sui social e subito il popolo del web affamato si rianima attendendo aggiornamenti sul pandorogate che ha travolto Chiara Ferragni. In realtà il cantante ha ...