“È saltato tutto!” Ballando con le Stelle | la diretta Rai interrotta improvvisamente

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 24 dicembre 2023) “È diventato tutto nero”. Attimi di tensione acon le. È la stessa padrona di casa Milly Carlucci a raccontare cosa è successo insu Rai 1. Il fattaccio non di certo programmato, è avvenuto durante la fase culminante della serata finale di “con le”. E per affrontare l’imprevisto, la Rai ha trasmesso per dieci minuti uno speciale di “Teche Teche Tè”. Questo dovrebbe far capirei livello di “problemi” che si sono dovuti affrontare. >> Chi ha vintocon le2023: il vincitore e la classifica finale Chiaramente, chi aveva acceso la tv proprio in quel momento non ha capito bene cosa stesse accadendo. Chi infatti pensava di trovarsi di fronte a Milly Carlucci e alla sua troupe di vip, invece si è visto ...