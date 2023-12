È il Natale dell' Inter | anzi | di Simone Inzaghi

Leggi su panorama

(Di domenica 24 dicembre 2023) 44 punti a due giornate dalla fine del girone di andata; miglior difesa, blindata con 11 gare senza subire nemmeno una rete e miglior attacco, con la coppia Lautaro Martinez-Marcus Thuram su cui aleggiavano dense nubi di dubbi ad inizio campionato e che ora brilla come poche altre in Europa. Ildel campionato ci regala una padrona, l’, che sta ricalcando non solo per i numeri la stagione trionfale del Napolio scorso anno. Allora, per onestà intellettuale, come lo scorso anno si è elogiato il lavoro allo Stadio Maradona di Luciano Spalletti oggi tutte le medesime belle parole vanno spese per. L’allenatore nerazzurro sta superando in questa stagione quello che da molti osservatori era visto come il suo tallone d’Achille, il «mal di campionato».è ...