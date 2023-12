Due Madonne coccolano Gesù | opera di Laika a sede Pro Vita

Leggi su termometropolitico

(Di domenica 24 dicembre 2023) (Adnkronos) – Questa mattina una nuova-provocazione della street artistè apparsa presso ladi Proe Famiglia, in viale Manzoni a Roma. L’, o meglio le opere, ritraggono una reinterpretazione della natività: nel primo posterbambino è insieme alle sue due mamme, due, che loè avvolto da fasci arcobaleno, esplicito riferimento alla bandiera LGBT. Il secondo poster, invece, ritrae San Giuseppe, falegname, che realizza una bara per il patriarcato. "Questo è il mio augurio di buon Natale a tutti gli italiani – ha dichiarato– che sia di buon auspicio per il futuro: un futuro senza discriminazioni, che si lascia alle spalle i cosiddetti 'valori tradizionali', ...