Droga e fuochi illegali a Scampia | arrestato 49enne

(Di domenica 24 dicembre 2023). L’indagato aveva oltre un chilo di cocaina e in casa 15. Nel pomeriggio del 22 dicembre, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale erano impegnati in un controllo. In via Arcangelo Ghisleri, hanno notato un uomo a bordo di una vettura. L’uomo, alla loro vista, ha cambiato repentinamente direzione di marcia per eludere il controllo e darsi alla fuga. Ne è nato un lungo inseguimento fin quando, in via Federico Fellini, il conducente ha abbandonato l’auto tentando la fuga a piedi al fine di disfarsi di un panetto di cocaina del peso complessivo di 1080,48 grammi. Inutile il suo tentativo. I poliziotti lo hanno raggiunto e ...