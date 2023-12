Dramma nella vigilia di Natale | morto un 22enne | l’amico di 17 anni in condizioni disperate

(Di domenica 24 dicembre 2023) Incidente choc alle prime ore di oggi 24 dicembre. Per cause ancora da accertare una smart guidata da unè volata giù da un ponte dopo aver sfondato le protezioni laterali. Un volo di circa 10 metri che non ha lasciato scampo alMichelangelo Aruta,sul colpo. Con lui viaggiava un amico, un ragazzo di 17, estratto vivo dalle lamiere ma, in. È stato trasportato all’ospedale Villa Sofia dove i medici stanno tentando di salvargli la vita. La prognosi è riservata. >“Se parlo finisce male”. Grande Fratello, dal fratello di Greta bomba su Mirko: il video cancellato quando è troppo tardi Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il sottopasso è stato ...

