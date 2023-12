Dov’è la pace in terra? Il mistero del Natale secondo Edith Stein

Leggi su formiche

(Di domenica 24 dicembre 2023) Quando i giorni diventano via via più corti, quando nel corso di un inverno normale, cadono i primi fiocchi di neve, timidi e sommessi si fanno strada i primi pensieri del. Questa semplice parola emana un fascino misterioso, cui ben difficilmente un cuore può sottrarsi. Anche doloro che professano un’altra fede e i non credenti, cui l’antico racconto del Bambino di Betlemme non dice alcunché, preparano la festa e cercano di irradiare qua e là un raggio di gioia. Già settimane e mesi prima unaldo flusso di amore inonda tutta la. Una festa dell’amore e della gioia, questa è la stella verso cui tutti accorrono nei primi mesi invernali. Ma per il cristiano e in particolare per il cristiano cattolico essa è anche qualcos’altro. La stella lo guida alla mangiatoia con Bambinello, che porta lain. ...