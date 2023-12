Donna con due uteri resta incinta di due gemelle e partorisce in giorni diversi

(Di domenica 24 dicembre 2023) Kelsey Hatcher, unadi 32 anni dell’Alabama, è nata con due, ed è rimastadi duepartorendo in. La giovaneha pubblicato la notizia sui social, sul suo account Instagram “doubleuhatchling”, dove sta documentando la sua esperienza: “I nostri bambini miracolosi sono nati”, ha scritto. Kelsey Hatcher con un’ostetrica e i suoi figli (foto: Instagram)Una storia che ha dell’incredibile proveniente dall’Alabama. Kelsey ha scoperto di avere l’utero didelfo all’età di 17 anni, una rara condizione congenita che colpisce circa lo 0,3% delle donne. Durante le visite ecografica di routine, a Kelsey, già madre di precedenti bambini, è stato comunicato che avrebbe partorito due, ma che il feto era presente in ...

E’ una su un milione ma esiste. E’ la Donna con due uteri . E può rimanere incinta in entrambi. Come è accaduto a Kelsey Hatcher, americana di 32 ... (ilfattoquotidiano)

Suo marito, Caleb, eralei in ospedale. "È stato il primo momento in cui siamo stati tutti e quattro insieme", ha detto la 32enne.