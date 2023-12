Donna con due uteri ha partorito due gemelle | sono nate a un giorno di distanza l’una dall’altra

(Di domenica 24 dicembre 2023) E’ una su un milione ma esiste. E’ lacon due. E può rimanere incinta in entrambi. Come è accaduto a Kelsey Hatcher, americana di 32 anni che ha dato alla luce nelle scorse ore due gemelline,ad undidopo essersi formate ognuna nel proprio utero ‘dedicato’. La, rimasta incinta in ciascuno degli, haper via naturale la prima bimba, Roxi Layla, martedì, mentre la sorellina Rebel Laken è nata mercoledì. Kelsey è infatti nata con un utero doppio, una rara condizione conosciuta come “utero didelfo” che colpisce solo lo 0,3% delle donne. Il parto eccezionale si è svolto presso l’ospedale universitario di Birmingham: “Nei nostri sogni più assurdi mai avremmo potuto pianificare una gravidanza e un parto ...

