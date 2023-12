Donna con doppio utero partorisce 2 gemelle in giorni diversi

Leggi su giornaledellumbria

(Di domenica 24 dicembre 2023) (Adnkronos) – Unaamericana di 32 anni con un– rara condizione congenita che si stima colpisca circa lo 0,3% delle donne – in termini scientifici ‘didelfo’, ha partorito duea distanza di un giorno, dopo una gravidanza ritenuta possibile una volta su un milione e dopo un travaglio durato in totale 20 ore. E’ accaduto in Alabama, presso l’ospedale universitario di Birmingham, come riferisce il sito dell’ateneo, oltre che i media internazionali e la stessa mamma, Kelsey Hatcher, sui suoi canali social. La, rimasta incinta in ciascuno degli uteri, ha partorito per via naturale la prima bimba, Roxi Layla, martedì, mentre la sorellina Rebel Laken è nata mercoledì. “Nei nostri sogni più assurdi mai avremmo potuto pianificare una gravidanza e un ...