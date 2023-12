Domanda concorsi docenti 2023 | chi può inserire la PREFERENZA “lodevole servizio”? VIDEO

Concorsi scuola 2023 , attesi a breve due bandi : uno per scuola di infanzia e primaria posto comune e sostegno, per 9.641 posti e uno per la ... (orizzontescuola)

2023/24 sono pensati come procedure "smart". La decisione di impostare la prova scritta, ... entro il termine di presentazione della, svolti presso le scuole statali, anche non ...Ladi partecipazione Le domande possono essere presentate attraverso il portale unico del reclutamento ( www.inpa.gov.it ) o tramite l'applicazione "Piattaformae Procedure ...Nuove regole per il reclutamento del personale della pubblica amministrazione nei prossimi tre anni per favorire l'accesso dei giovani nella P.a con posizioni e stipendi competitivi in grado di attrar ...Pensioni anticipate quota 103, opzione donna e Ape sociale, quanti escono nel 2024 Un contribuente su 2 costretto a rimandare l'uscita ...