Diretta interrotta a Ballando con le Stelle | “Macchine e impianto saltati”

Leggi su biccy

(Di domenica 24 dicembre 2023) Nel bel mezzo della finale dicon leladi Rai Uno è saltata. La Rai è corsa ai ripari mandando in onda per dieci minuti uno speciale di Teche Teche Tè, mentre da casa nessuno capiva costa stessa accadendo allAuditorium del Foro Italico. A fare un po’ di chiarezza c’ha pensato Milly Carlucci dal suo profilo Twitter. Pare infatti che sia saltato completamente l’elettrico e che i tecnici abbiano utilizzato un generatore per tornare in onda: “Come avete visto è saltata la. Perché è saltato completamente tutto l’elettrico qui all’auditorium. Sono saltate tutte le. Adesso stanno provando a riavviare il sistema con un generatore. Al più presto cercheremo di tornare in onda. Vi chiedo di non abbandonare Rai Uno“. Una ...