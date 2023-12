Difesa da rifare | il Milan corre | il piano per gennaio | spunta una nuova opzione

(Di domenica 24 dicembre 2023) Unada, e in fretta. Gli esami strumentali hanno dato albrutte notizie, l'infortunio di Fikayo Tomori è...

... ossia stabilire se si trattò di un incidente, come sempre sostenuto dalla, o di omicidio volontario, con dolo eventuale, riconosciuta nei precedenti gradi di giudizio. E' stato dunque accolto ......azionista di minoranza) in passato ha avuto tra i suoi clienti proprio il ministero della, ... Hanno dovutotutto. Persino le prese elettriche erano finte, come nelle case che ti fanno ...Intervistato da Sport Bild, Yann Sommer ritorna sul suo addio al Bayern Monaco e del momento positivo all'Inter ..."La pretesa del riemergere, nel terzo millennio, della logica imperiale è inaccettabile". Lo ha detto Sergio Mattarella sottolineando che "derubricare a mera dimensione regionale l'attacco della ...