Di carri armati | follie e disobbedienze alla guerra

(Di domenica 24 dicembre 2023) Questo Natale, nel qualenel cuore d’Europa si è aggiunto il massacro infinito dei palestinesi nei luoghi in cui nacque e visse, secondo le Sacre scritture, il Gesù fondatore del cristianesimo e promotore della nonviolenza evangelica, è celebrato nella città di Modena con l’instzione “artistica” di un “carro a(r)mato”, guidato da un babbo natale, nella centralissima piazza XX settembre. Un’opera dell’artista Lorenzo Lunati, a dimensione reale, quantomeno controversa come dichiarato “messaggio di pace”, in un momento nel quale veriuccidono nei troppi conflittiin corso sul pianeta. Non sono mancate le proteste, tra le quali quella del Movimento Nonviolento modenese: “Può darsi che siamo troppo schizzinosi, perché in fondo si tratta di un carro ...

