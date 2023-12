Devastante incendio all' impianto rifiuti di Malagrotta a Roma | scatta l' allarme

PREDAZZO . Proseguono incessantemente e senza sosta le operazioni di centinaia di vigili del fuoco per spegnere ilscoppiato in val di Fiemme. Tre gli edifici coinvolti e molte le persone che hanno dovuto lasciare l'abitazione . Fortunatamente non sembrano esserci, secondo le prime informazioni,...PREDAZZO . Sono tantissimi i vigili del fuoco impegnati nelle difficilissime operazioni di spegnimento di undivampato in val di Fiemme . Attività rese ancora più complesse dalla struttura in legno e dalle raffiche di vento che alimentano le fiamme. L'allerta è scattata nella ...Incendio alle porte di Roma. L’impianto per lo smaltimento dei rifiuti di Malagrotta è andato a fuoco, costringendo all’intervento quattro squadre dei vigili del fuoco. Il fumo è visibile da ...Sul posto stanno operando 4 squadre di Vigili del fuoco con ben 13 automezzi: in arrivo anche il personale del Gos ...