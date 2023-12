Delegare | perché è tanto difficile quanto importante?

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 24 dicembre 2023) “Chi fa da sé, fa per tre!”. Sarà capitato a molti di pronunciare questo detto almeno una volta nella vita. Ma sarà poi vero fino in fondo? Sebbene la capacità di fare da sé sia preziosa, lo è altretl’arte del saper delegare., allora, spesso èriuscirci? Everli e il servizio di psicologia online Unobravo hanno voluto far luce sul tema e incoraggiare le persone a chiedere aiuto, quando necessario. Da sempre allineati nella mission di favorire il benessere fisico e mentale, i due brand hanno di recente siglato un accordo in ambito welfare che permetterà al team di Everli di usufruire di molteplici sessioni di psicoterapia online gratuite sulla piattaforma Unobravo, e, per l’occasione, hanno analizzato le abitudini degli italiani quando si tratta di delegare, nella vita come in ambito ...