Daniil Medvedev | “Voglio migliorare ancora ed esplorare i miei limiti”

(Di domenica 24 dicembre 2023)a 27 anni si può e si deve. Esente di averedegli aspetti su cui crescere nel suo tennis. “A volte con l’età si ha difficoltà a mantenere viva la fiamma, ma non è il mio caso – spiega il russo in un’intervista a The National -. In questo momento mi sento maggiormente motivato ad essere un tennista migliore e a vincere cose importanti.lavorare per, essere più professionale, lottare più duramente. Ho finito la stagione abbastanza stanco mentalmente, nonche si ripeta nel 2024?, spiega. Nella top 4 del ranking guidato da Novak Djokovic, il russo (3°) si trova in una posizione incastonata tra i due giovani fenomeni, Carlos Alcaraz (2°) e ...

Seconda vittoria in due partite alle ATP Finals 2023 di Torino per Daniil Medvedev che vola in semifinale. Battuto in due set per 7-6 6-4 il tedesco ... (oasport)

Rafael Nadal ha subito una delle sconfitte più dure in carriera contro Rafael Nadal agli Australian Open nel 2022. Sotto di due set, 2 - 3 e 0 - 40 in finale, il maiorchino ha trovato la forza di......Sinner L'atleta allenato da coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill è stato capace di battere praticamente tutti alla fine dell'anno (anche più volte come nel caso di Novak Djokovic e), ...Tennis | La parola del Direttore | Premio "Rosicone d'oro per l'anno 2023". Candidati Daniil Medvedev per le boccacce in cui si produce ogni qualvolta va sotto nel punteggio; Novak Djokovic ...