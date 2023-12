Dal Superbonus alle pensioni | parte il cantiere Milleproroghe | un migliaio di emendamenti alla Camera Ecco cosa prevedono

(Di domenica 24 dicembre 2023) Sistemata la manovra, che dopo il via libera del Senato si preparaseconda lettura blindata, il governo apre il. Il tradizionale provvedimento di fine anno che allunga i tempi per norme, versamenti e discipline di ogni genere, è atteso nell’ultimo consiglio dei ministri dell’anno, giovedì 28 dicembre, insieme a 4 decreti attuativi della delega fiscale,...

Sul tavolo del Cdm di giovedì ci sarà anche un ricco pacchetto fiscale. A partiredecreto per l'attuazione del primo modulo della riforma ...Di certo c'è che il monitoraggio dei costi deldirà che la misura " non a caso definita "radioattiva"titolare del Tesoro " è destinata a costare più di quanto preventivato. Ciò ...Il lavoro sul Milleproroghe vede al centro il dossier Superbonus: è sul tavolo la proposta di una Sal (certificazione sulla stato avanzamento lavori) straordinaria senza proroghe né oneri che ...Migliaia di famiglie e imprese preoccupate dalla mancata proroga, associazioni in campo "In città oltre 350 interventi vanno portati a termine: chiesta una mini finestra di tre mesi".